Açude Batalhão é o 2º reservatório a sangrar no Ceará em 2021

A barragem do Batalhão, em Crateús, sangrou no início da manhã desta segunda-feira (1), sendo o segundo reservatório cearense a conseguir esse feito em 2021.

Conforme o monitoramento da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh), a água da barragem verteu com uma lâmina de 12 centímetros. O Batalhão abastece a cidade de Crateús, no sertão dos Inhamuns, junto com o açude Carnaubal.

As recargas do ano na região possibilitaram a sangria da barragem, na avaliação da Secretaria dos Recursos Hídricos do Ceará. Os açudes Carnaubal, Sucesso e Jaburu I acumulam mais de 60% de volume.

Os açudes Monsenhor Tabosa e Barra Velha, no entanto, seguem sem registrar aportes e permanecem secos.

O primeiro reservatório a sangrar no Estado este ano foi o açude Caldeirões, no município de Saboeiro, na macrorregião do Sertão Central e Inhamuns. Atualmente, ele permanece com volume acima de 90%.

