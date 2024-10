Veja o resultado das eleições para prefeito de Sumaré em 2024

Henrique do Paraíso, do REPUBLICANOS, foi eleito em segundo turno das eleições de 2024 como prefeito de Sumaré - SP com 58,22% dos votos. Willian Souza (PT), segundo colocado, alcançou 41,78% dos votos.

No primeiro turno, os candidatos Henrique do Paraíso - REPUBLICANOS e Willian Souza - PT alcançaram as porcentagens de 44,41% e 31,50%, respectivamente, de um total de 147.191 votos.

Em todo o Brasil, 158.869.197 eleitores estão aptos a votar em 2024. Em Sumaré, são 203.032 eleitores, de acordo com o TSE, em um total de 572 seções.

Quem é Henrique do Paraíso?

Henrique Stein Sciascio, 39 anos, é casado e declara a ocupação de empresário ao TSE. Nascido em 1985, seu patrimônio declarado é de R$ 176.596,44. André da Farmácia, do MDB, é vice na chapa vencedora.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com base em dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral.