Reajuste dos servidores estaduais deve chegar na Assembleia nesta terça (9); veja percentual

A proposta com o reajuste salarial dos servidores estaduais deve começar a tramitar na Assembleia Legislativa do Ceará nesta terça-feira (9). A correção salarial deve ser de 5,8%, a serem pagos de forma gradual. As informações foram repassadas ao Diário do Nordeste por fontes que acompanharam a negociação de deputados da base do Governo com entidades sindicais.

O mesmo percentual de correção também deve ser aplicado ao Vale-Alimentação dos funcionários públicos do Governo do Estado. A matéria deve ser assinada ainda nesta segunda-feira (8), pelo governador Elmano de Freitas (PT), em reunião, às 16h, com os representantes sindicais. Depois disso, a matéria segue para a Assembleia, para ser aprovada pelos deputados.

O percentual é equivalente ao IPCA acumulado de janeiro a dezembro de 2022.

A correção salarial dos servidores deve começar a ser aplicada na folha salarial de junho, paga em julho, com percentual de 3%. A partir da folha de agosto, que é paga em setembro, os 2,8% restantes seriam acrescidos. Já o retroativo de janeiro a maio deve ser pago de uma única vez, no mês de dezembro.