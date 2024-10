Quem é Regina Carnovale, esposa de Nunes e nova primeira-dama de São Paulo?

Regina Carnovale Nunes segue como a primeira-dama de São Paulo. Esposa do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), reeleito para um novo mandato, ela se apresenta como defensora da causa animal: "Os animais não falam, eu sou a voz deles", registra em sua biografia no Instagram.

A primeira-dama é formada em Turismo e tem MBA em Gestão Ambiental, mas também foi CEO de um salão de beleza que fechou durante a pandemia de Covid-19. Ela e Ricardo Nunes estão juntos há quase 30 anos e têm três filhos.

Nas redes sociais, Regina compartilha atos de campanha do marido e outras publicações relacionadas ao bem-estar de animais, especialmente feiras de adoção e políticas públicas.

B.O contra Nunes

Durante a campanha eleitoral deste ano para a Prefeitura de São Paulo, voltou à tona o fato confirmado pela Polícia de que, em 2011, a primeira-dama registrou um boletim de ocorrência contra o marido por violência doméstica.

Em seu perfil no Instagram, a primeira-dama se posiciona sobre o assunto alegando não ser candidata. "Falem de projetos, não do meu casamento ou da minha família. Me respeitem e me deixem em paz", escreveu ela em uma publicação de 2 de outubro, pouco antes do primeiro turno.