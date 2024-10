Quais os primeiros prefeitos eleitos do país nas eleições de 2024? Veja apuração

Pouco mais de uma hora e meia após o encerramento da votação, alguns municípios brasileiros já têm seus prefeitos definidos. Segundo os resultados informados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Jaime Cesca (PP), de São Cristóvão do Sul (SC), Corrinha de Geomarco (PSB), de Dormentes (PE) e Dr. Daniel (PSB), de Ananindeua (PA), foram os primeiros prefeitos eleitos no País neste domingo (06). Com quase 80% das urnas apuradas, o prefeito do Recife (PE), João Campos (PSB), também foi matematicamente reeleito em

Na maioria das cidades em que a apuração termina cedo, o motivo é o número reduzido de habitantes/eleitores aptos. Foi o caso de São Cristóvão do Sul (SC), que elegeu o veterano Jaime Cesca, que já foi prefeito da cidade por três vezes. Neste pleito, ele concorreu com o vice Chiquinho (PP) e recebeu 1.549 votos (51,75% do total). A candidata Ilse Leobet (PSDB) ficou em segundo lugar, com 48,25% dos votos.

Já em Dormentes (PE), a candidata Corrinha (PSB) concorreu sozinha à Prefeitura. Atual vice-prefeita da cidade, ela foi eleita com 1.047 votos, com o vice Jurandir Torres (MDB).

Já em Annanindeua (PA), o atual prefeito, Dr. Daniel (PSB), foi considerado reeleito com 83,12% dos votos por volta das 17h42, quando mais de 70% das urnas já tinham sido apuradas. Na ocasião, ele contava com 160.315 votos. A antecipação ocorreu porque o candidato que estava em segundo lugar, Antônio Doido (MDB), estava matematicamente fora da disputa, com apenas 8,32% (16.051 votos).

Já João Campos (PSB) foi considerado reeleito às 18h30, com 77,56% dos votos e 78,47% das urnas apuradas. Ele é o terceiro prefeito que alcançou a reeleição na história da capital pernambucana.

Definição do segundo turno

Os eleitores de Belém foram os primeiros a conhecerem os candidatos que disputarão segundo turno em 27 de outubro. Os candidatos Igor (MDB) e Delegado Eder Mauro (PL) foram os mais votados da eleição. O atual prefeito da cidade, Edmilson Rodrigues (Psol), ficou fora da disputa.