PT, partido de Lula, disputa segundo turno em quatro capitais

Após não eleger nenhum prefeito nas capitais brasileiras em 2020, o Partido dos Trabalhadores (PT), legenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pode ter um resultado mais satisfatório em 2024. Isso porque quatro candidatos do partido irão para o segundo turno das Eleições 2024, que será disputado no próximo dia 27.

Apesar da possibilidade, todos os quatro candidatos petistas passaram para o segundo turno em desvantagem, ocupando o segundo lugar no número de votos válidos. Em duas das capitais, os adversários do PT são do Partido Liberal (PL), candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em Fortaleza, Evandro Leitão concorre, pela primeira vez, ao cargo majoritário na capital cearense, após receber 480.174 votos (34,33%). Ele irá disputar contra André Fernandes (PL), que saiu na frente com 562.305 votos (40,20%).

Em Natal (RN), a candidata petista é a deputada federal Natália Bonavides, que recebeu 28,45% dos votos e disputa o pleito contra o candidato Paulinho Freire (União). Atual deputado federal e veterano na política, com mais de 30 anos de atuação, Freire largou na frente com 44,08% dos votos.

Já em Cuiabá (MT), o candidato Lúdio Cabral, do PT, conseguiu 28,32% dos votos e disputa contra Abílio Brunini (PL), que recebeu 39,60% dos votos.

Por fim, em Porto Alegre (RS), a deputada federal petista Maria do Rosário recebeu 26,28% dos votos, enquanto o atual prefeito da capital, Sebastião Melo (MDB), obteve 49,72% dos votos.