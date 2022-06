Proposto por deputado cearense, Lewis Hamilton receberá título de cidadão honorário do Brasil

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (9), o título de cidadão honorário do Brasil para o piloto britânico, sete vezes campeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton. A honraria foi proposta pelo deputado federal cearense, André Figueiredo (PDT).

O título será entregue em sessão solene, ainda a ser agendada pela Mesa Diretora da Casa. Em abril, Hamilton já havia afirmado, por meio do Twitter, que ficaria "honrado" em receber a homenagem.

André Figueiredo comemorou, também por meio do Twitter, a aprovação do projeto de lei pela Câmara. Apresentado no ano passado, o projeto cita, na justificativa, a participação de Lewis Hamilton no GP de Interlagos, em São Paulo, em 2021.

Na ocasião, Hamilton usou um capacete especial, em homenagem a Ayrton Senna. Ao fim da corrida, Hamilton repetiu Senna ao carregar a bandeira brasileira em uma volta de consagração pelo autódromo e ergueu o pavilhão nacional no pódio durante a premiação.

"Acreditamos que o esporte e a celebração das vitórias nacionais, bem como as homenagens a nossos campeões, poderão nos ajudar a resgatar nossa bandeira como símbolo de união nacional. Nesse sentido, sugerimos prestar uma homenagem ao piloto britânico, concedendo-lhe o título de cidadão honorário da República Federativa do Brasil", diz o texto da proposta.