De campeão para campeão, de Senna a Hamilton

A homenagem feita pelo multicampeão Lewis Hamilton ao lendário supercampeão Ayrton Senna, em Interlagos, no último domingo, foi muito mais do que comovente. Expressa que o que move novos talentos são os bons feitos e exemplos deixados de legado pelos seus ídolos para as gerações subsequentes. São ondas que impulsionam pessoas a alcançarem o que almejam, ao se espelharem em um ícone.

Ayrton Senna foi e ainda é, sem dúvida alguma, o maior ídolo do esporte brasileiro e internacional, depois de Pelé. Ele deu engrenagem e motivou o povo nas pistas do mundo e nos trouxe orgulho por ser um de nós, o compatriota que nos deu alegrias e consternação. Tinha garra e tranquilidade para comandar a potência motora da máquina no asfalto e a legião de fãs que embarcavam com ele em cada volta que dava pelos Grand Prix da fórmula 1. Tinha atenção, foco e concentração, que são fundamentais ao dirigir a uma velocidade superior a 300km. Espalhou seu talento pelo mundo cativando muitos admiradores.

E um de seus fãs internacionais, Lewis Hamilton, conquistou mais um Grand Prix neste esporte das pistas, e prestou homenagem ao seu ídolo Senna. Representou o gesto que Airton fazia ao fim de suas corridas, que carregava, com carinho e orgulho, a bandeira de sua pátria, e a honrava de verdade no pódio, e foi assim que Hamilton exibiu com honra a nossa bandeira no último fim de semana, em Interlagos, terra natal de Senna. Hamilton diz que não se cansa de assistir as corridas de Senna. Naquele domingo pudemos recordar os incríveis momentos que Ayrton Senna nos proporcionou e pudemos reviver o orgulho de ser brasileiro pelas mãos do britânico Hamilton.

Gostaria de destacar um aspecto único destes campeões, que é a atenção máxima, nos longos períodos de treinamento, na preparação, que é o que os mantém concentrados com um objetivo em comum: o aperfeiçoamento e a vitória.

Intrinsecamente são condutores muito à frente, literalmente, por não se deixarem distrair nas competições. Deixam suas mentes plenas para o trabalho naquele momento, naquela corrida.

A pressão e a fadiga são elementos de motivação destes dois geniais pilotos. A expressão corporal de ambos mostra domínio absoluto sobre seus corpos, mentes e espíritos.

Os campeões Louis Hamilton e Ayrton Senna têm muitas características positivas em comum, o que os diferencia dos demais pilotos são a humildade e a simplicidade, que os elevam a um patamar de gurus de duas nações, Reino Unido e Brasil.

