Lewis Hamilton vence Fórmula 1 em São Paulo e celebra com bandeira do Brasil

O britânico Lewis Hamilton, da equipe Mercedes protagonizou uma corrida memorável neste domingo (14) no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, realizado no Autódromo de Interlagos, na capital paulista. Após largar na 10ª posição, o atual campeão da categoria terminou a prova em primeiro lugar e subiu ao pódio segurando a bandeira do Brasil.

Ele ultrapassou o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que liderou grande parte da prova e terminou em segundo.

Legenda: Max Verstappen, da Holanda, foi batido por Hamilton Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

A terceira posição ficou com o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de equipe de Hamilton.

101 vitórias

Foi a 101ª vitória do inglês na F-1, a terceira no Brasil, comemorada com a torcida, que encheu as arquibancadas do circuito paulistano. Após cruzar a linha de chegada, Hamilton ganhou uma bandeira brasileira, com a qual desfilou em seu carro até parar diante do pódio. Ao longo da semana, o inglês declarou diversas vezes que se sentia cada vez mais brasileiro.

Numa das melhores provas da temporada, Hamilton brilhou tanto no sábado quanto no domingo. Antes de chegar em primeiro ao fim das 71 voltas, ele surpreendeu no sprint race ao finalizar as 24 voltas em quinto lugar. Foram 15 ultrapassagens no sábado e mais 10 neste domingo, totalizando 25. E logo num fim de semana em que sofreu duas punições. No sábado, largou em último.

Neste domingo, foi apenas o 10º no grid. Mas ele precisou de apenas 19 voltas para pular do 10º para o 2º posto.

No campeonato, a situação ficou mais equilibrada. Verstappen chegou aos 332,5 pontos, contra 318,5 de Hamilton. Faltam ainda três etapas para o fim da temporada.

Após vacilar na largada no México, há uma semana, Bottas voltou a vacilar em Interlagos. O companheiro de Hamilton foi superado por Verstappen no meio do "S do Senna" e por Pérez na reta oposta.

No meio do pelotão, o inglês conquistou quatro posições na primeira volta. Na segunda, aparecia em terceiro, atrás apenas dos carros da Red Bull.

A ascensão do heptacampeão ganhou uma ajuda na 7ª volta, quando o safety car entrou na pista porque Yuki Tsunoda perdeu a asa dianteira de sua AlphaTauri no "S do Senna" - o japonês acabou sofrendo punição de 10 segundos. Na relargada, três voltas depois, Verstappen sustentou a liderança, sendo protegido por Pérez, seu companheiro de equipe.

Logo na sequência o safety car virtual foi ativado por causa dos dedritos da asa dianteira de Mick Schumacher, após choque com Kimi Raikkonen. Na retomada das disputas, Hamiltou passou Pérez, que recuperou a posição em seguida, no 18º giro. Na volta seguinte, o inglês não repetiu o erro da primeira tentativa e deixou o mexicano para trás de vez.

Verstappen liderava com quatro segundos de vantagem sobre seu maior rival. Sem conseguir se aproximar do líder do campeonato, o inglês e a Mercedes apostaram na estratégia. Na 27ª volta, ele trocou os pneus médios pelos duros. Retornou em 6º para a pista

Uma volta depois, Verstappen fez o mesmo e voltou para a pista em 3º, à frente de Hamilton. Na prática, a estratégia da Mercedes deu resultado. A diferença para o primeiro colocado caiu para 1s5 segundo. Nem mesmo uma nova ativação do safety car virtual, na 30ª volta, mudou o cenário da briga pela vitória.

A situação mudou no 41º giro, quando Verstappen surpreendeu ao ir aos boxes para colocar novos pneus duros. Voltou em quarto, enquanto Hamiltou herdou a liderança. Duas voltas depois, o inglês repetiu a estratégia do rival holandês, agora novamente em primeiro lugar na prova.

Mas a diferença entre os dois caía a cada volta. De 1s2, chegou a ser derrubada para 0s2 na 48ª, quando Hamilton foi para o bote Ele tentou por fora no fim da reta oposta. Verstappen fechou a porta e ambos acabaram saindo da pista. A Mercedes reclamou, porém os comissários decidiram não investigar o caso.

Nova investida só veio dez voltas depois, sem sucesso. No giro seguinte, o heptacampeão não perdoou. Superou Verstappen, assumiu a ponta e não deu mais chance para o rival. Sem sustos, ele cruzou a linha de chegada na frente, recebendo a bandeirada da ginasta e campeã olímpica Rebeca Andrade, convidada da organização.

Pilotos e equipes agora rumam para o Catar. A corrida de estreia no país será já no próximo domingo, no Circuito de Losail. Será o terceiro final de semana consecutivo de corrida na F-1, incluindo ainda o GP do México, disputado no domingo passado.

Confira a classificação do GP de São Paulo de Fórmula 1:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1h13min860

2º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 10s496

3º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), a 13s576

4º - Sergio Perez (MEX/Red Bull), a 39s940

5º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 49s517

6º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 51s820

7º - Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), a uma volta

8º - Esteban Ocon (FRA/Alpine), a uma volta

9º - Fernando Alonso (ESP/Alpine), a uma volta

10º - Lando Norris (ING/McLaren), a uma volta

11º - Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin), a uma volta

12º - Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo), a uma volta

13º - George Russell (ING/Williams), a uma volta

14º - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), a uma volta

15º - Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a uma volta

16º - Nicholas Latifi (CAN/Williams), a uma volta

17º - Nikita Mazepin (RUS/Haas), a duas voltas

18º - Mick Schumacher (ALE/Haas), a duas voltas

Não completaram a corrida:

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)C

