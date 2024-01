Prefeito de Quixadá se lesiona em jogo comemorativo no Estádio Abilhão e passará por cirurgia

O prefeito de Quixadá, Ricardo Silveira (PSD) lesionou o joelho esquerdo e vai ter que passar por cirurgia. O incidente ocorreu na inauguração da nova iluminação do Estádio Abilhão, na tarde deste sábado, 13.

Ricardo participava da partida Prefeitura x Câmara quando em uma jogada próxima ao gol acabou caindo. Em seu perfil do Instagram, ele enaltece a tarde festiva e relata o incidente.

Legenda: Prefeito Ricardo Silveira se lesiona em lance na inauguração da iluminação do Estádio Abilhão Foto: Reprodução/Instagram

"Infelizmente durante a partida entre a Prefeitura x Câmara, acabei sofrendo uma lesão no joelho e terei que passar por um procedimento cirúrgico, mas com muita Fé em Deus e o apoio da minha família, brevemente estarei de volta."

A nova iluminação, com refletores de LED, foi inaugurada pela Secretaria de Esportes do município, às 18h, com uma partida entre as seleções master de Quixadá e do Fortaleza Esporte Clube.

"Parabenizo a equipe do Quixadá Master pela vitória no jogo principal da noite e agradeço a equipe do Fortaleza que veio abrilhantar a nossa linda festa", finalizou o prefeito em seu perfil no Instagram.

Na ocasião também foi realizado um torneio entre equipes amadoras da sede e distritos do município, com entrada gratuita.