Por que não vai ter pesquisa boca de urna no segundo turno?

Com uma apuração cada vez mais rápida, as pesquisas de boca de urna deixaram de ser realizadas no segundo turno. Os institutos alegam que a realização do levantamento envolve um custo alto que não se justifica pela agilidade do sistema eleitoral.

A boca de urna é como ficou conhecida a pesquisa feita a partir de entrevistas com eleitores na porta das sessões. O resultado, no entanto, só poderia ser divulgado após o fechamento das urnas, às 17h.

Veja também PontoPoder Voto em branco vai para quem? Saiba como funciona contagem PontoPoder Quando será a próxima eleição para prefeito?

Desde 2022, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) unificou o horário eleitoral no Brasil. Todas as seções no país passaram a funcionar de 8h às 17h pelo padrão de Brasília, inclusive nas regiões que têm algum tipo de fuso diferente. A decisão também foi considerada pelos institutos de pesquisa para abolirem o levantamento de última hora.