Pesquisa Quaest Fortaleza: André Fernandes x José Sarto, veja a simulação de segundo turno

A segunda rodada da pesquisa Quaest para a disputa pela Prefeitura de Fortaleza, divulgada nesta quarta-feira (11), questionou os eleitores cearenses sobre votos em um eventual segundo turno. Na simulação de confronto direto entre André Fernandes (PL) e José Sarto (PDT), há um empate técnico entre os dois, com o candidato do PL numericamente à frente com 41% das intenções de voto, enquanto o postulante do PDT soma 38%.

Brancos, nulos e aqueles que não irão votar totalizam 18%. Indecisos somam 3%. Esta é a primeira vez que a pesquisa Quaest realizada em Fortaleza avalia cenários de segundo turno para a disputa eleitoral em 2024.

A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu, entre os dias 8 e 10 de setembro, 900 eleitores com 16 anos ou mais na cidade de Fortaleza. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em decorrência de arredondamentos.

André Fernandes (PL) X José Sarto (PDT)

André Fernandes: 41%

José Sarto: 38%

Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Indecisos: 3%

A pesquisa, contratada pela TV Verdes Mares, foi realizada pelo instituto Quaest e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob protocolo CE-05405/2024. Os 900 eleitores foram ouvidos de forma presencial em bairros da capital cearense.

OUTRAS SIMULAÇÕES

Ao todo, foram apresentados seis cenários com os quatro candidatos que aparecem à frente na pesquisa: Capitão Wagner (União Brasil), André Fernandes (PL), Evandro Leitão (PT) e José Sarto (PDT).

