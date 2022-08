Morre o empresário e ex-deputado federal Nelson Otoch, aos 82 anos

O ex-deputado federal e empresário Nelson Otoch morreu neste domingo (14), aos 82 anos. A filha do ex-parlamentar, Luciana Otoch, disse em uma rede social que o pai "morreu dormindo". Familiares, no entanto, não informaram a causa da morte.

O velório acontecerá hoje, a partir das 16h, na funerária Ternura, seguido de missa às 20 horas. Formado em Direito, pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Nelson era casado e tinha dois filhos, Luciana e Jorge Otoch. Ele era um dos precursores do turismo no Ceará.

Otoch foi responsável pela fundação do antigo Hotel Esplanada, o primeiro cinco estrelas do Ceará. Ele também viria a ser presidente de empreendimento que tinha como sócio seus dos irmãos Deib e José Otoch, e Tasso Jereissati.

Legenda: Luciana, ao lado do pai, Nelson Otoch Foto: Reprodução/Redes Sociais

Além de atuar na área de construção e incorporação, onde dividia o comando da Otoch Empreendimentos com o filho Jorge Otoch, Nelson foi, ainda, deputado federal por dois mandatos. Em sua rede social, Luciana fez uma declaração ao pai - in memoriam - e disse que hoje, "talvez seja o dia dos pais mais duro da minha vida".

"Mas não quero lembrar como o mais triste. Hoje, meu pai fez sua passagem e com isso, também conseguiu sua libertação. Tudo exatamente como queria, em casa, dormindo. Que o Pai e todos os anjos recebam MEU pai como ele merece. Amo muito você, gordinho. Pra sempre", declarou Luciana.