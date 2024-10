Ministério Público apreende 650 cestas básicas que seriam distribuídas na campanha em Canindé

O Ministério Público Eleitoral (MPE) apreendeu, na terça-feira (1º), 650 cestas básicas numa casa em Canindé. A ação, realizada em parceria com a Polícia Civil, aconteceu após o cumprimento de um mandado de busca e apreensão motivado por denúncias de que os alimentos seriam distribuídos durante a campanha.

Não foi identificado quem seria o responsável pelos volumes encontrados pelos agentes. De acordo com o MPE, a investigação agora irá apurar quem seriam os envolvidos na entrega do material, que estava armazenado em uma casa aparentemente vazia.

“O MPE, com apoio da Polícia Civil, vai aprofundar as investigações no intuito de identificar o candidato que seria o beneficiário, podendo ele responder na Justiça por crime eleitoral e por abuso de poder político e econômico”, destacou o promotor eleitoral Jairo Pequeno, da Promotoria da 33ª Zona Eleitoral.

Com a apreensão, as cestas foram recolhidas e guardadas no prédio da polícia. A medida foi tomada em caráter preventivo, para evitar que elas fossem distribuídas e fossem utilizadas para influenciar o voto de eleitores.

Como denunciar

Propagandas eleitorais irregulares ou até mesmo desvios nas campanhas na internet poderão ser denunciadas à Justiça Eleitoral pelo aplicativo Pardal 2024. Especificações das inadequações previstas em lei estão disponíveis na própria plataforma.

O Pardal só recebe denúncias relacionadas com propagandas eleitorais. Porém, há na ferramenta digital um botão que encaminha o denunciante para o Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral (Siade), quando a queixa envolver desinformação, e para o Ministério Público Eleitoral, se o assunto tiver relação com ilícitos eleitorais.

Denúncias sobre desinformação também podem ser feitas pelo SOS Voto, por meio do número 1491.

No Ceará, ilícitos eleitorais também podem ser denunciados ao Ministério Público estadual (MPCE), por meio do site do órgão investigativo.