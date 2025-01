Léo Couto anuncia quem irá presidir comissões de Direitos Humanos e Meio Ambiente, além de Procuradoria da Mulher

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Léo Couto (PSB), confirmou, nesta segunda-feira (27), quais vereadores devem ficar na presidência das comissões de Direitos Humanos, Meio Ambiente e na Procuradoria da Mulher do Legislativo municipal.

Os dois vereadores eleitos pelo Psol devem comandar colegiados na Casa. Adriana Gerônimo (Psol) ficará à frente da comissão de Direitos Humanos, enquanto Gabriel Aguiar (Psol) será o presidente da comissão de Meio Ambiente.

Veja também PontoPoder Quais são os espaços de poder na Câmara de Fortaleza e como os vereadores devem tentar se distribuir

A Procuradoria da Mulher também irá passar a ser comandado por uma parlamentar. Professora Adriana (PT) deve ser a procuradora da Mulher da Câmara Municipal de Fortaleza.

Léo Couto participou hoje da entrega do novo prédio do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que estava em reforma desde que foi atingido por incêndio em 2021.

Duas comissões temáticas da Câmara Municipal de Fortaleza foram instaladas ainda em janeiro — e já tiveram a eleição para a presidência. A Comissão de Constituição e Justiça, presidida por Aglaylson (PT), e a de Orçamento, Fiscalização e Administração Pública, presidida por Paulo Martins (PDT).

As duas foram instaladas para apreciarem a revogação da taxa do lixo, enviada pelo prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), ainda na primeira quinzena de janeiro. A extinção da taxa foi aprovada por unanimidade.

As demais comissões devem ser instaladas apenas em fevereiro, com o início do ano legislativo. Por enquanto, os nomes de Adriana Gerônimo e Gabriel Aguiar foram os únicos anunciados para comandar os colegiados temáticos.

No início de janeiro, Léo Couto havia dado indicativos de outros vereadores que podem assumir as comissões. "A vereadora (Professora) Adriana deve ser presidente da Comissão de Educação. A vereadora Mari, provavelmente, deve ser presidente de outra comissão", disse. Caso se confirme, Professora Adriana acumularia a função de procuradora da Mulher com a de presidente da comissão de Educação.

Ela também havia sido anunciada como vice-líder do Governo Evandro, mas acabou deixando a função. Além disso, a petista é vogal da Mesa Diretora da Casa.

Indagado sobre outros nomes que devem comandar as comissões temáticas — fundamentais para apreciação das proposições legislativas — Couto disse que deve deixar o anúncio para fevereiro. "Estamos quase fechando todas as comissões da Casa. (...) Tem (a comissão) do Plano Diretor também, que é importante", pontuou o parlamentar. "Mas queria deixar para fevereiro".