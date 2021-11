Em terra de Camilo Santana, inauguração de teleférico leva Ciro Gomes e tropa governista ao Cariri

A inauguração do Complexo do Mirante do Caldas em Barbalha, no Cariri, terra natal e berço político do governador Camilo Santana (PT), levou aliados de peso ao evento, que ganhou ares de exposição de pré-candidatos das eleições de 2022.

"A tropa está todinha aqui, falta só o grande general Cid Gomes", disse o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), pré-candidato a presidente, ao discursar no evento. "Está com a neném nova, tomando conta da cria", justificou Ciro sobre a ausência do irmão, cuja filha mais nova nasceu em abril deste ano.

O ex-governador discursou com sequência de elogios à trajetória do atual governador, fez acenos aos pré-candidatos pedetistas à sucessão de Camilo e também ao deputado petista José Guimarães.

Ciro ressaltou as divergências, mas sinalizou a Guimarães, aliado de primeira ordem do ex-presidente Lula, adversário de Ciro, que, apesar de "divergências", "vamos marchar juntos no Ceará".

PT e PDT ainda estão lidando com interesses de alas petistas em terem candidato próprio ao governo no próximo ano.

PDT

O evento do Governo do Estado contou também com a presença dos pré-candidatos do PDT: a vice-governadora Izolda Cela, o secretário do Planejamento, Mauro Filho, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o presidente da Assembleia, Evandro Leitão.

Até o atual prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), integrou a comitiva. Estava presente ainda o deputado estadual Fernando Santana (PT), que já foi candidato a prefeito de Barbalha.

No palanque, chamou atenção também a presença do prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra (Podemos). O prefeito é cotado como aliado da oposição no Estado e esteve há poucas semanas com o pré-candidato Capitão Wagner (Pros).