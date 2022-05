Em nova fase da CPI, deputados visitarão associações militares após depoimentos de testemunhas

Deputados estaduais membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Associações Militares farão visita a pelo menos duas associações nesta terça-feira (10). A agenda faz parte dos trabalhos do grupo e ocorre após uma rodada de depoimentos, na qual representantes ligados as seis entidades do tipo foram convidados a prestar esclarecimentos perante ao colegiado sobre atuação na época do motim de policiais no Ceará, em 2020.

De acordo com a assessoria da comissão, os parlamentares visitarão a Associação Beneficente dos Subtenentes e Sargentos do estado do Ceará (ABSS) e a Associação dos Praças do Estado do Ceará (Aspramec).

Após depoimentos permeados de embates entre parlamentares e representantes de associações, as participações dos membros ligados à ABSS e à Aspramec, entre os dias 26 de abril e 3 de maio, foram em tom mais ameno.

Ao final dos depoimentos, o subtenente Eliziano Queiroz (Asprac) e Euriano Santabaia ( ABSSS) convidaram os parlamentares para uma visita nas sedes das associações. Outros presidentes de entidades também repetiram o convite ao fim das participações.

Possibilidade de acareação

As próximas sessões da CPI das Associações Militares poderão ser de acareação entre testemunhas ligadas a Associação dos Profissionais de Segurança (APS) que já prestaram depoimento em reuniões anteriores.

A relatoria da comissão entende que há “informações contraditórias” sobre o uso de dinheiro vivo e saque na “boca do caixa” próximo ao dia do motim da PM em 2020.

A ideia central da acareação, de acordo com os deputados, é que membros da APS possam voltar à comissão para “esclarecer” as informações dadas acerca da movimentação financeira da associação.

Depoimentos de testemunhas colhidos na CPi das Associações Militares: