Elmano anuncia grupo de trabalho para acompanhar litígio entre Ceará e Piauí

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou, na manhã desta sexta-feira (10), a criação de um grupo de trabalho para acompanhar as discussões e desdobramentos do litígio de terras entre Ceará e Piauí. O grupo será coordenado pela Procuradoria Geral do Estado (PGE) e envolverá membros de diversas secretarias do Estado.

"Os 13 municípios envolvidos na disputa são territórios cearenses e o Governo do Estado seguirá firme na luta para defendê-los", afirmou o governador.

Em junho do ano passado, parlamentares cearenses estiveram no município de Poranga, que está dentro da área reivindicada pelos piauienses, para mobilizar a população que atualmente habita o território do Ceará.

Pelo menos 13 municípios cearenses fazem parte da área de litígio. O número pode subir para 14 caso o Supremo aceite a perícia preliminar realizada pelo Exército brasileiro que aumentou a área de disputa entre os dois estados.

A disputa, que já se arrasta por mais de um século, foi judicializada em 2011, quando o estado do Piauí decidiu recorrer ao STF para definir a fronteira. Em 2016, a pedido do próprio STF, o Serviço Geográfico do Exército apresentou um relatório preliminar sobre a região, no qual é favorável ao Piauí.