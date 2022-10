Vídeo mostra conversa amistosa de agente da PF com Roberto Jefferson: 'fica tranquilo'

Um vídeo feito durante a tentativa de rendição de Roberto Jefferson (PTB) mostra que o ex-deputado e um policial federal tiveram uma conversa amistosa com direito a risadas e até palavras de conforto. "Fica tranquilo", tranquiliza o agente após o político afirmar que reagiu ao disparo do outro policial.

Inicialmente, o ex-parlamentar alega que não disparou nos policiais. "Eu quero lhe dizer uma coisa. Não atirei neles. Eles sabem disso. Eu cheguei e eles estavam embaixo, e eu com fuzil, com a arma", diz. Dois agentes, no entanto, ficaram feridos, o que contraria a versão dele.

Ao se referir aos colegas atingidos por estilhaços, o policial responde que "os meninos estão bem". Na tentativa de justificar a conduta dos companheiros de farda, o agente diz que eles são "burocráticos, trabalham em inteligência em escritório, não são operacionais".

Roberto Jefferson segue relatando que um policial "magrinho" atirou nele. "Quando eles correram para atrás da viatura, aí eu joguei a granada na frente". O policial pergunta qual o tipo de granada e o político responde que era de efeito moral. O agente ri ao comentar sobre o cheiro forte no local.

Prisão

A ordem de prisão contra o ex-deputado ocorreu após ele desferir ataques verbais direcionados à ministra Carmem Lúcia. Ele comparou a magistrada a "prostitutas", "arrombadas" e "vagabundas".

Durante o cumprimento do mandado judicial, Jefferson atirou e disparou granada contra agentes federais. Dois policiais ficaram feridos ao serem atingidos por estilhaços.

À noite, Moraes determinou nova prisão contra Roberto Jefferson por tentativa de homicídio. O parlamentar se entregou à polícia horas depois.