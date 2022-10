Tiririca é o deputado eleito com o menor número de votos em São Paulo

Francisco Everardo Silva, o Tiririca, foi o deputado federal eleito com o menor número de votos em São Paulo. No último domingo (2), o parlamentar recebeu apenas 71.754 votos quando se candidatou para o seu quarto mandato.

O cenário é bastante diferente de quando foi eleito pela primeira vez, em 2010. Na época, ele foi deputado mais votado do país, com 1,3 milhão de votos. Os bordões "vote no Tiririca, pior do que tá não fica" e "o que é que faz um deputado federal? Na realidade eu não sei, mas depois eu te conto" ficaram muito famosos.

A popularidade do humorista vem em queda desde as eleições passadas. Em 2018, ele obteve 453.855 votos, o que representa uma perda, ao todo, de 382.101 votos.

Neste ano, Tiririca precisou da ajuda do quociente eleitoral de seu partido, o PL, para conseguir uma cadeira na Câmara dos Deputados. Ele foi "puxado" por Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Ricardo Salles, que figuraram entre os mais votados do estado, ficando atrás somente de Guilherme Boulos (PSOL).