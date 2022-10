Que horas sai o resultado das eleições para senador do Maranhão em 2022?

Os eleitores do Maranhão decidem, neste domingo (2), quem será o senador eleito pelo Estado para os próximos oito anos.

As urnas fecham às 17 horas (horário de Brasília), e a apuração dos votos começa logo após. É possível acompanhar em tempo real no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No Maranhão, concorrem ao Senado Federal os seguintes candidatos:

Antonia Cariongo (Psol)

Flávio Dino (PSD)

Pastor Ivo Nogueira (DC)

Roberto Rocha (PTB)

Saulo Arcangeli (PSTU)

Quem for eleito integrará a bancada do Estado na Casa legislativa, ao lado dos parlamentares Roberth Bringel (União Brasil) e Eliziane Gama (Cidadania).

Eleitores escolhem um senador em 2022

Nesta eleição, os cidadãos elegem somente um senador, dos três que compõem a bancada de cada estado e do Distrito Federal. No pleito de 2018, os eleitores escolheram dois parlamentarem para representarem as federações e a Capital.

Esse revezamento acontece devido à diferença entre o tempo de mandato para o cargo (oito anos) e o intervalo das eleições para o Senado Federal (quatro anos). Assim, a cada pleito, a Casa renova, alternadamente, um terço e dois terços das 81 cadeiras.

No Brasil, 156.454.011 pessoas estão aptas a votar em 2022. No Maranhão, segundo os números do TSE, são 5.042.999 eleitores.