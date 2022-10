Que horas sai o resultado do segundo turno das eleições para governador de Pernambuco em 2022?

Eleitores de Pernambuco decidem, neste domingo (30), quem será a governante do Estado pelos próximos quatro anos.

As urnas fecham às 17 horas (horário de Brasília), e a apuração dos votos começa logo depois. É possível acompanhar em tempo real no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

As candidatas Marília Arraes, do Solidariedade, e Raquel Lyra, do PSDB, vão se enfrentar no segundo turno pelo Governo de Pernambuco. Elas tiveram 23,97% e 20,58% dos votos, respectivamente, no dia 2 de outubro.

Quem são os candidatos do 2º turno?

Marília Arraes

Marília nasceu em Recife, onde foi vereadora por três mandatos e candidata à prefeita em 2020. Atualmente, ela é a única mulher representante de Pernambuco na Câmara Federal.

Ela é formada em direito e começou sua carreira política no movimento estudantil.

Raquel Lyra

Ela foi a primeira prefeita eleita de Caruaru, no interior pernambucano. É formada em direito e tem pós-graduação em direito econômico e de empresas.

Foi delegada da Polícia Federal e chefe da Procuradoria de Apoio Jurídico e Legislativo do Governo de Pernambuco. Além disso, foi deputada estadual por dois mandatos.