Que horas sai o resultado do 2º turno das eleições para governador do Mato Grosso do Sul em 2022?

Eleitores do Mato Grosso do Sul decidem, neste domingo (30), quem será o governante do Estado pelos próximos quatro anos.

As urnas fecham às 17 horas (horário de Brasília), e a apuração dos votos começa logo depois. É possível acompanhar em tempo real no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os candidatos Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB) se enfrentarão no 2º turno para governador do Mato Grosso do Sul. Os dois foram mais votados no 1º turno, registrando respectivamente 26,71% e 25,16%, conforme apurado nas urnas no dia 2 de outubro.

Quem são os candidatos do 2º turno?

Capitão Contar

Renan Barbosa Contar, de 38 anos, é natural de Campinas (SP). Formando na Aman. Em 2018, ele foi eleito deputado estadual com 78.390 votos pelo PSL.

Agora o Capitão Contar integra o partido do PRTB e trabalha na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Eduardo Riedel

Eduardo Riedel, 53 anos, é carioca de nascimento mas teve sua formação toda no Mato Grosso do Sul. Formado em Ciências Biológicas é mestre em zootecnia e especialista nas áreas de gestão empresarial e gestão estratégica.

Em 2015, foi convidado pelo então governador Reinaldo Azambuja, para assumir como secretário de governo.