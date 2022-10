Que horas sai o resultado das eleições para governador do Mato Grosso do Sul em 2022?

Eleitores do Mato Grosso do Sul decidem, neste domingo (2), quem será o governante do Estado pelos próximos quatro anos.

As urnas fecham às 17 horas (horário de Brasília), e a apuração dos votos começa logo depois. É possível acompanhar em tempo real no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No Mato Grosso do Sul, concorrem ao executivo estadual os candidatos:

André Puccinelli (MDB)

Marquinhos Trad (PSD)

Rose Modesto (União Brasil)

Eduardo Riedel (PSDB)

Capitão Contar (PRTB)

Giselle Marques (PT)

Adonis Marcos (Psol)

Magno Souza (PCO)

Em todo o Brasil, 156.454.011 eleitores estão aptos a votar em 2022. No Mato Grosso do Sul, segundo os números do TSE, são 1.996.510 eleitores.