Prefeito José Sarto reúne vereadores da Capital para campanha de 2° turno a favor de Lula

Nesta quarta-feira (5), o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) reuniu-se com vereadores da base aliada na Câmara Municipal para organizar a campanha de segundo turno do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela presidência da República.

O gestor, que apoiou a candidatura de Ciro Gomes (PDT) no primeiro turno, segue agora posicionamento oficial do PDT nacional em apoio ao ex-presidente. Também coordenou o encontro o presidente estadual do partido, André Figueiredo.

"Decidimos nos posicionar a favor da candidatura que melhor dialoga com nosso projeto político para Fortaleza, o Ceará e o Brasil. Teremos isenção para fiscalizar e firmeza para cobrar projetos para limpar os nomes dos endividados, assegurar renda mínima e expandir a educação em tempo integral, propostos por Ciro Gomes", informou o prefeito por meio de postagem nas redes sociais.

O encontro ocorreu na sede estadual do PDT, no bairro Meirelles. De acordo com o líder do governo Sarto na Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Gardel Rolim (PDT), apesar de ser de iniciativa pedetista, vereadores de outros partidos também participaram da reunião.

Segundo a assessoria de imprensa da legenda, outros encontros devem ocorrer com o mesmo intuito nos próximos dias, mas ainda não há data certa.