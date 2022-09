Pesquisa Ipec Ceará: 2ª rodada traz mudança na força de candidatos na Grande Fortaleza e no Interior

Pesquisa Ipec Ceará, divulgada nesta sexta-feira (9), avaliou as intenções de voto dos cearenses na Região Metropolitana de Fortaleza e nos municípios do Interior.

Em relação à primeira pesquisa, divulgada em 1º de setembro, há variações entre os candidatos que refletem o resultado positivo de estratégias, como fortalecer agendas em municípios do Interior, e alertam para alterações de cenários na Região Metropolitana.

O levantamento foi encomendado pela TV Verdes Mares e ouviu 1.200 pessoas de 56 municípios, entre os dias 6 e 8 de setembro. O estudo foi realizado em formato presencial. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Expectativa de voto na Região Metropolitana

Dos 184 municípios do Estado, 18 fazem parte da Grande Fortaleza. São eles: Caucaia, Maracanaú, Maranguape, Eusébio, Pacatuba, Guaiúba, Itaitinga, Aquiraz, Horizonte, Pacajus, Chorozinho, Pindoretama, Cascavel, São Gonçalo do Amarante, Paracuru, Paraipaba, São Luís do Curu e Trairi.

Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes do candidatos, Capitão Wagner (União Brasil) segue na liderança nas intenções de voto da Região Metropolitana de Fortaleza, com 37% das intenções de voto. Em relação ao primeiro levantamento, o candidato teve crescimento de cinco pontos percentuais.

Em cenário oposto, o candidato Roberto Cláudio (PDT) que antes liderava na região em empate técnico com Capitão Wagner, perdeu 11 pontos percentuais, passando de 34% para 23% da soma de votos na região.

O candidato do PT, Elmano de Freitas, oscilou um ponto na margem de erro, passando de 20%, na primeira pesquisa, para 19%.

A redução de intenção de votos de Roberto Cláudio chama atenção na segunda rodada da pesquisa Ipec. Além de ser ex-prefeito de Fortaleza, o pedetista tem como aliado o atual prefeito da Capital, José Sarto.

Em contrapartida, o crescimento de Wagner na região pode refletir o apoio de prefeitos de municípios importantes do entorno da Capital, como Eusébio, com Acilon Gonçalves (PL); Maracanaú, com Roberto Pessoa (União); e São Gonçalo do Amarante, com Professor Marcelão (União).

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Capitão Wagner salta de 19% para 27%, entre as duas pesquisas.

Elmano de Freitas mantém a mesma oscilação, em um ponto percentual, de 13% para 14%.

Roberto Cláudio oscila dentro da margem de erro, passando de 17% para 15% das intenções de voto.

Expectativa de voto no Interior

Tanto Capitão Wagner, como Elmano de Freitas e Roberto Cláudio já protagonizaram disputas eleitorais em Fortaleza, com destaque para o pedetista, gestor por dois mandatos. Os três também trazem nos currículos disputas eleitorais para o Legislativo estadual e federal, no caso de Wagner.

Ainda assim, desde o início da campanha, o avanço ao Interior do Estado tem sido apontado pelos candidatos como importante foco, para somar apoios para além dos já conquistados no entorno da Capital. Todos têm mantido agendas intensas em municípios mais distantes.

Em relação à essa estratégia, a pesquisa Ipec/TV Verdes Mares aponta os seguintes desempenhos:

Na pesquisa estimulada, Capitão Wagner oscila na margem de erro entre as duas pesquisas, passando de 32% para 34% das intenções de voto.

Elmano de Freitas cresce cinco pontos percentuais no atual levantamento. Antes, ele tinha 18%, agora soma 23%.

O candidato Roberto Cláudio oscila dentro da margem de erro na pesquisa estimulada em relação ao Interior. O pedetista tinha 23%, agora tem 20%.

Dados do levantamento espontâneo

Na pesquisa espontânea, sem a apresentação dos nomes ao eleitor, 19% dos entrevistas apontam Capitão Wagner como o entrevistado. Antes, esse percentual era de 13%, um crescimento de sete pontos.

O candidato Elmano de Freitas é que tem o maior avanço no eleitorado. Ele é citado por 19% do eleitorado. Na primeira pesquisa, esse índice foi de 9%.

Já Roberto Cláudio tem perda de cinco pontos entre o eleitorado do Interior na pesquisa espontânea, passando de 17% para 12% no cenário atual.

Mudanças entre os indecisos no Interior

Em comparação com a primeira pesquisa Ipec para o Governo do Ceará, houve uma queda na quantidade de eleitores indecisos em relação ao voto no interior do Estado.

Os números divulgados no dia 1° de setembro na pesquisa espontânea, na qual os índices são mais elevados, indicavam que 58% dos eleitores distantes da Grande Fortaleza não tinham candidato definido. Agora, o cenário mudou, com índice caindo para 37%.

Na Região Metropolitana, por outro lado, houve uma oscilação para baixo de dois pontos percentuais. Antes eram 38% dos eleitores, e agora esse índice está em 36%.