Élcio garante aliança com Sarto para disputar reeleição em 2024: ‘a não ser que ele não queira’

Vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista garantiu que ele e o PSDB estarão ao lado do prefeito José Sarto (PDT) em busca da reeleição no próximo ano. Segundo o mandatário, que preside o PSDB no Ceará, os dois partidos só não estarão juntos se o prefeito não quiser.

A declaração ocorreu nesta quinta-feira (28), durante a entrevista que o tucano concedeu aos editores e colunistas de Política do Diário do Nordeste, Jéssica Welma e Wagner Mendes, na live PontoPoder. Na conversa, ele revelou os planos de renovação do PSDB e a expectativa para o pleito do próximo ano e até de 2026.

A entrevista foi a segunda de uma série de conversas com dirigentes partidários a pouco mais de um ano das eleições de 2024. O Diário do Nordeste também publica a série “Influências Partidárias”, onde narra a história dos partidos no Ceará.

Planos municipais

Entre planos e projeções eleitorais, Élcio é firme em garantir que estará ao lado de Sarto no pleito do próximo ano.

Élcio Batista Vice-prefeito de Fortaleza e presidente do PSDB “Não há possibilidade da gente disputar contra o prefeito, a não ser que ele não queira o PSDB. Hoje, o que queremos é trabalhar junto com o prefeito e junto com o PDT municipal para que a gente construa uma aliança no próximo ano”

"Ser escolhido para ser vice ou não no próximo ano com o prefeito Sarto vai depender muito do que teremos em termos de contexto político naquele momento. Costumo dizer que há três variáveis que são importantes e que vão definir o seu papel: o contexto que vamos ter em 2024 (...) o projeto que esses partidos e essa administração terá para apresentar (...) e a convergência que vai ser criada por esse grupo para que alguém seja indicado candidato", acrescentou.

Conforme o dirigente partidário, a curto prazo, a meta do PSDB em Fortaleza será ampliar a base na Câmara Municipal da Capital. A legenda conta, atualmente, com os vereadores Cônsul do Povo, Jorge Pinheiro e Cláudia Gomes. O plano de ampliação inclui ainda o Cidadania, agremiação que está federada aos tucanos, representada no Legislativo de Fortaleza pelos vereadores Professor Enilson e Kátia Rodrigues.

Élcio Batista Vice-prefeito de Fortaleza e presidente do PSDB “Estamos trabalhando para fazer uma chapa que tenha 50% de mulheres, não sei se conseguiremos, mas os 30% com certeza, mas queremos atingir 50%. Também queremos e desejamos, com apoio do prefeito Sarto, fazer uma bancada ainda maior dentro da federação para que o prefeito Sarto, em um segundo governo, tenha toda a tranquilidade para aprovar projetos, sugerir mudanças, aperfeiçoamentos”

O dirigente partidário também revelou planos para outros municípios, principalmente da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

“Caucaia é uma cidade muito importante para o Ceará, temos uma deputada estadual que é muito forte, que é uma grande liderança, mulher, muito importante porque tem a ver com o que queremos para o PSDB, e Emília Pessoa é nossa pré-candidata lá em Caucaia, acreditamos muito que ela tenha potencial de ganhar as eleições”, ressaltou.

“Temos outras candidaturas a prefeitos e prefeitas em discussão em outras cidades do interior, mas estamos estruturando o partido e queremos fortalecer o partido na Região Metropolitana de Fortaleza e estamos buscando outros municípios”, concluiu.