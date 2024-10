Depois de Lula e João Campos, Alckmin participa de ato com Evandro em Fortaleza e critica André

Dois dias após receber o prefeito reeleito de Recife, João Campos (PSB), e seis dias após a visita do presidente Lula (PT), o candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, recepcionou o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), nesta quinta-feira (17). As visitas integram uma sequência de atos de apoio à campanha do petista, que disputa o segundo turno. O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), e a vice-governadora, Jade Romero (MDB), participaram da reunião.

No encontro, Alckmim e Evandro conversaram com empresários no Hotel Sonata, na Praia de Iracema. O vice-presidente defendeu que o petista é o nome que melhor pode “trabalhar junto” com o Estado e o Governo Federal em prol da população. Ele aproveitou para fazer críticas a André Fernandes (PL), que disputa o segundo turno na Capital.

“Queria repetir o que dizia o Mário Covas: 'Você pode ter alguém um pouco mais alto, um pouco mais magro, um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, agora, o que divide mesmo na política é quem tem apreço pela democracia e quem não tem'. Essa é a grande divisão, nós estamos do lado de uma pessoa que tem apreço pela democracia, acredita na ciência, não é negacionista”, completou.

“A política é a arte de todo mundo trabalhar junto, em benefício da população, não é com negacionismo, não é com violência, não é com ódio, mas é servir, é um ato de amor. Campanha eleitoral não é mata-mata, não é corrida de cavalo para ver quem põe o focinho na frente, é um ato de amor à cidade, amor ao povo e compromisso com as pessoas” Geraldo Alckmin (PSB) Vice-presidente da República

Legenda: O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) se reuniu com empresários em ato pró-Evandro, que também contou com a presença do ministro Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e da vice-governadora Jade Romero (MDB) Foto: Kid Jr

Agradecendo o apoio de Alckmin, Evandro reforçou a promessa de que, se eleito, irá trabalhar para "levar justiça social à população e reduzir as desigualdades sociais". Ele prometeu fazer “fortes intervenções” na Cidade. “Sobretudo no vetor do turismo, da área de serviço, por isso, viemos aqui ouvir o nosso vice-presidente. Ele conhece bastante o nosso País, em especial essa área do desenvolvimento econômico, e é motivo de muito orgulho estar aqui tendo a oportunidade de escutá-lo porque nós queremos fazer de Fortaleza a cidade das oportunidades”, afirmou.

Reforçando o apoio a Evandro, o ministro Camilo Santana e o governador Elmano de Freitas retomaram a polarização da disputa na Capital defendendo o alinhamento entre as gestões municipal, estadual e federal. Camilo ainda comentou sobre o apoio de ex-aliados, como o ex-prefeito Roberto Cláudio, à campanha de André Fernandes.

“Agora, todo mundo resolveu se unir contra nós, todos, muitas vezes incoerentemente, resolveram se unir contra a candidatura de Evandro. Nós somos o time que defende a democracia e, por amor a Fortaleza, eu tenho dito que é importante as pessoas fazerem uma reflexão, conhecer a história de cada candidato, conhecer quem é que pode fazer mais por Fortaleza”, concluiu.