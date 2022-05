Denunciado pelo PT, Heitor Freire irá responder processo no Conselho de Ética da Câmara Federal

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados instaurou, na quarta-feira (4), processo disciplinar contra o deputado federal Heitor Freire (UB). A representação por quebra de decoro parlamentar contra o deputado cearense foi apresentada pelo PT. A acusação é de que Freire teria invadido escola no Distrito Federal para constranger estudantes, professores e funcionários a respeito de mural referente ao Dia da Consciência Negra. Ele afirma que se trata de "perseguição".

O episódio relatado no processo ocorreu em novembro de 2021, quando o deputado se dirigiu até o Centro Educacional 01 da Estrutural, localizado em Brasília, para verificar mural de trabalhos pedagógicos elaborados por estudantes em referência ao Dia da Consciência Negra.

"Imbuído de ódios e preconceitos, (o deputado) invadiu a escola e constrangeu e ameaçou, inclusive com filmagem não autorizada de pessoas e local, parte da diretoria do estabelecimento de ensino e professores, num postura agressiva, intolerante e totalmente inadequada para quem ocupa um assento no Parlamento Federal", descreve a representação apresentada pelo PT ao Conselho de Ética da Casa.

Em vídeo publicado no perfil do deputado no Instagram, ele faz críticas a alguns cartazes, produzidos por estudantes e exibidos nas paredes da escola cívico-militar, cujo conteúdo é crítico à atuação da Polícia Militar quanto à população negra.

"Isso é ofensivo à Polícia Militar de todo o Brasil", afirma o parlamentar em vídeo feito percorrendo os corredores da instituição. No vídeo, ele também conversa com uma das integrantes da diretoria da escola e acusa a instituição de "apologia ao Nazismo, sedição e corrupção de menores".

Resposta

Em resposta a instauração do processo no Conselho de Ética, o deputado Heitor Freire caracterizou como "pura perseguição do PT", mas disse estar tranquilo no "trabalho sério da comissão".

"O que eu fiz foi cumprir o meu papel e o meu direito constitucional de fiscalizar. (...) Como eu sou um adversário declarado do PT, inclusive tendo processo judicial em andamento para cancelar o registro do partido, eles acharam nesse episódio uma forma de me atacar", afirmou o parlamentar.

Também na reunião do Conselho de Ética desta quarta, foram sorteadas as listas de deputados que poderão ser designados como relatores dos processos. Os relatores não podem pertencer ao mesmo partido ou estado dos representados ou ao partido que abriu a representação.