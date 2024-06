Bolsa para apoiar permanência de alunos em universidades é aprovada no Senado

O projeto de lei que cria a Política Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) foi aprovado no Senado Federal nesta terça-feira (11). A medida promove ações para apoiar a permanência de alunos na educação superior e na educação profissional, científica e tecnológica nas instituições federais.

Uma dos projetos do PL 5.395/2023 é a chamada Bolsa Permanência. O auxílio deverá ser pago a estudantes do ensino superior que não recebam bolsa de estudos de órgãos governamentais.

O valor não poderá ser inferior ao das bolsas de iniciação científica para estudantes de graduação, hoje em R$ 700, e ao das bolsas de iniciação científica júnior para estudantes de educação profissional técnica de nível médio, que corresponde hoje a R$ 300. A medida ainda determina que estudantes indígenas e quilombolas receberão bolsas em dobro.

A proposta foi apresentada em 2011 pela então deputada e hoje senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), com o objetivo de garantir a permanência dos estudantes de baixa renda nas instituições federais de ensino superior e nas instituições da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica até a conclusão dos respectivos cursos.

O governo federal já conta com o Programa Nacional de Assistência Estudantil (que também utiliza a sigla Pnaes), criado pelo Decreto 7.234/2010, que oferece assistência para moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico.

O projeto aprovado nesta terça-feira transforma esse programa em lei e fortalece a sua manutenção. Com a aprovação no Senado, o PL 5.395/2023 vai à sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).