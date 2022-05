Aos 89 anos, morre Júlio Rêgo, ex-prefeito de Tauá e ex-presidente da Assembleia Legislativa

O médico e ex-deputado estadual Júlio Gonçalves Rêgo morreu nesta quinta-feira (5), aos 89 anos de idade. A informação foi confirmada pela Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), mas a causa da morte ainda não foi informada. Deputados fizeram um minuto de silêncio em pesar pela morte do ex-parlamentar durante a sessão plenária. A Mesa Diretora da Casa decretou luto oficial por três dias.

Nascido em Tauá, Júlio Rêgo foi deputado estadual do Ceará por oito mandatos e chegou a presidir a Casa Legislativa no período entre 1991 e 1993.

No Instagram, o atual presidente da AL-CE, Evandro Leitão (PDT), disse que recebeu "com muita tristeza" a notícia do falecimento de Júlio Rêgo. "Que Deus conforte familiares e amigos", escreveu.

Na sessão legislativa desta tarde, outros parlamentares também mostraram pesar. O deputado Aldic Mota (MDB), segundo-secretário da Mesa Diretora, lembrou que Rêgo também já foi foi presidente do Tribunal de Contas do Estado. "Foi um grande filho de Tauá, que se destacou como médico e trabalhador. Deixa um sentimento de tristeza, mas deixa, sobretudo, um grande legado", disse. O deputado Elmano de Freitas (PT), que presidia a sessão, também se solidarizou com famílias e amigos.

Velório



O velório do político será às 21h desta quinta (5), em Fortaleza, na Ethernus. O corpo será levado na manhã desta sexta-feira (6) para Tauá, onde será novamente velado no complexo Renascença. A missa de corpo presente está marcada para 16h. O sepultamento será às 17h, no cemitério São Judas Tadeu.

Prefeito de Tauá



Rêgo foi prefeito de Tauá, no interior do Estado, entre 1962 e 1966, pelo Partido Social Democrático (PSD). A prefeitura do município vai decretar luto na cidade por três dias.

Gestão pública



Também teve forte atuação na administração pública estadual, já tendo sido secretário da Saúde no Governo César Cals e responsável por incrementar os serviços de assistência e de medicina preventiva no Estado.

Além disso, o ex-deputado já atuou como médico do Departamento Estadual de Saúde e médico do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). Ele era, também, membro benemérito da Academia Cearense de Medicina e honorário da Academia de Letras e Ciências e São Lourenço (MG).