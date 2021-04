Quem votar em Lula merece sofrer, diz presidente Jair Bolsonaro

Em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, nesta segunda-feira (19), o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), disse que o povo merece sofrer, caso vote no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas próximas eleições. As informações são do jornal O Globo.



“Pelo amor de Deus, o povo que por ventura vote em um cara desses, é um povo que merece sofrer”, afirmou o presidente.

A declaração foi dada durante comentário de Bolsonaro sobre o julgamento da semana passada em que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por oito votos a três, anular as condenações impostas ao ex-presidente Lula, o mantendo elegível para o próximo ano.

Bolsonaro e Lula lideram as pesquisas de intenção de voto, mas nenhum dos dois confirmou publicamente que irão concorrer no ano que vem.

O presidente também disse que espera definir um novo partido até o fim deste mês e também confirmou ser "muito pequena" a chance de conseguir criar o Aliança pelo Brasil.