Novo vice-presidente do TRE-CE irá presidir comissão apuradora das eleições 2022

Raimundo Nonato Silva Santos Vice-presidente e corregedor eleitoral do TRE-CE

"Diferente da eleição de 2020, que ficava a cargo da zona eleitoral e do juízo eleitoral, a (comissão) de 2022 vai ficar sob a presidência do vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, com o apoio logístico da presidência do Tribunal".