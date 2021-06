MP da Eletrobras: confira como votaram os cearenses no texto que pode levar à privatização

A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória (MP) que abre caminho para a privatização da Eletrobras. A bancada cearense na Casa se dividiu na votação da matéria. Além dos votos favoráveis e contrários, alguns deputados cearenses também tentaram obstruir a sessão desta segunda-feira (21) para impedir a votação. Contudo, a MP acabou sendo aprovada por 258 votos a favor e 136 contra. Com a aprovação, o texto vai para a sanção presidencial.

Dos 22 parlamentares cearenses na Câmara dos Deputados, 8 se posicionaram favoráveis, 6 foram contrários ao texto da MP e 6 obstruíram a sessão. (Confira a lista completa abaixo).

A obstrução é um recurso utilizado nas casas legislativas para tentar impedir uma votação de uma proposta no plenário. Entre as atitudes, parlamentares se retiram da votação para não permitir que seja alcançado o quórum - número mínimo de deputados necessário para iniciar a votação.

CONFIRA COMO VOTARAM OS CEARENSES

Favoráveis

AJ Albuquerque (PP)

Aníbal Gomes (DEM)

Capitão Wagner (Pros)

Domingos Neto (PSD)

Dr. Jaziel (PL)

Genecias Noronha (Solidariedade)

Heitor Freire (PSL)

Júnior Mano (PL)

Contrários

André Figueiredo (PDT)

Célio Studart (PV)

Danilo Forte (PSDB)

Idilvan Alencar (PDT)

José Guimarães (PT)

Odorico Monteiro (PSB)

Obstrução

Eduardo Bismarck (PDT)

José Airton Cirilo (PT)

Leônidas Cristino (PDT)

Luizianne Lins (PT)

Moses Rodrigues (MDB)

Totonho Lopes (PDT)

Questionamentos judiciais

O objetivo inicial da MP da Eletrobras era possibilitar o aumento de capital da Eletrobras por meio da diluição da participação da União no controle da empresa. A ideia era que a companhia lançasse ações com direito a voto (ordinárias), diminuindo para cerca de 45% a fatia que a União tem hoje na elétrica.

A MP permite ainda que a União faça uma oferta secundária de ações, vendendo sua própria participação na empresa.

Contudo, uma das principais críticas ao texto aprovado é o acréscimo de 'jabutis', ou seja, mudanças que não estavam na versão original da proposta. As alterações ocorreram tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal - onde a medida foi aprovada na semana passada.

Por conta disso, existem grandes riscos de judicialização do tema.

O senador Cid Gomes foi um dos parlamentares a anunciar que irá ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a aprovação da MP da privatização da Eletrobras no Senado, que ele definiu como uma “ilegalidade”.

'Jabutis' na Medida Provisória

O principal 'jabuti' e que corre risco de judicialização está no mesmo parágrafo que estabelece o aumento de capital da Eletrobras.

O trecho é considerado, por críticos à proposta, uma reserva de mercado para a contratação de termelétricas e pequenas centrais hidrelétricas em regiões do país, além de prorrogar os contratos do Programa de Incentivos às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa) por 20 anos.

A instalação desses empreendimentos gera polêmicas. Enquanto alguns dizem que a pulverização dos projetos no interior do Brasil favorece a economia nacional, outros afirmam que eles contrariam a lógica econômica. Isto porque vai exigir investimentos bilionários na construção de gasodutos e linhas de transmissão apenas para favorecer grupos privados que atuam especificamente nesses locais do país.

Segundo a União pela Energia, que reúne entidades do setor elétrico, estes 'jabutis' podem ter um custo de até R$ 84 bilhões, além de piorar a percepção de segurança jurídica entre investidores. O governo diz que, apesar dos jabutis, haverá redução no preço de energia e chama a proposta de uma modernização no setor elétrico.