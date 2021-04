Fachin quer voltar à Primeira Turma do STF; mudança pode impactar os julgamentos da Lava-Jato

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, pediu para retornar à Primeira Turma do STF assim que o decano da Corte, Marco Aurélio Mello, deixar o Tribunal em julho.

Fachin atualmente integra a Segunda Turma do STF, onde tem sofrido uma série de reveses em julgamentos da Lava Jato. A correlação de forças na Corte foi alterada após a aposentadoria de Celso de Mello e a chegada de Kassio Nunes Marques ao tribunal.

Leia também Política Ministro Edson Fachin pede adiamento de processo que discute suspeição de Moro no caso Lula

Quero receber conteúdos exclusivos sobre política

O pedido de Fachin foi revelado pelo G1 e confirmado pelo Estadão. Se a troca for efetivada, os casos da Lava Jato deixarão de ser julgados pela Segunda Turma e migrarão para a Primeira Turma, junto de Fachin.O ministro integrava originalmente a Primeira Turma do STF e trocou para a Segunda após a morte em acidente aéreo do ministro Teori Zavascki, em janeiro de 2017. Depois que mudou para a Segunda Turma, Fachin foi sorteado e definido como novo relator da Lava Jato.