Evandro Leitão é eleito presidente da Assembleia Legislativa do Ceará por unanimidade

Os deputados estaduais elegeram, nesta terça-feira (8), o parlamentar Evandro Leitão (PDT) como novo presidente da Assembleia Legislativa para o biênio 2021-2022. A chapa única na disputa pela Mesa Diretora - grupo que comanda os trabalhos da Casa, encabeçada pelo pedetista, foi eleita por unanimidade, com 44 votos dos 44 deputados presentes na sessão.

Após o resultado, no primeiro discurso como presidente eleito, Evandro Leitão disse que buscará ampliar os canais de diálogo entre Assembleia e sociedade, realizando "lives" e atividades itinerantes. Ele também se comprometeu a "estimular a produção do Legislativo e apoiar iniciativas do Executivo". Outro ponto do discurso foi a defesa por parcerias entre com os poderes Executivo e Judiciário.

"Essa casa termina essa eleição de forma pacífica, através de muito diálogo, onde cada um dos deputados desse parlamento foi ouvido. Importante mencionarmos a representação da Mesa Diretora na figura das mulheres, onde temos a deputada Érika Amorim e Fernanda Pessoa que vão compor a mesa. Esta Mesa vai dar voz a todos os deputados com isonomia", disse Leitão.

Estiveram ausentes na sessão os deputados André Fernandes (Republicanos) e Aderlânia Noronha (SD).

Articulação

Evandro Leitão, o presidente eleito da Assembleia Legislativa para os próximos dois anos, é o atual primeiro-secretário da Assembleia, está no segundo mandato e foi líder do governador Camilo Santana (PT) na primeira gestão. Leitão é muito próximo do governador e do atual presidente da Assembleia, deputado Sarto Nogueira (PDT), que conduziu o processo da sucessão.

A votação foi secreta, como manda o Regimento Interna da Casa. A chapa única que disputou a eleição foi oficializada, na última segunda-feira (7), e registrada, nesta terça (9), na sessão preparatória da eleição, junto ao atual presidente, Sarto Nogueira (PDT).

Sarto foi eleito prefeito de Fortaleza e deve deixar o cargo na Assembleia até o próximo dia 31 de dezembro. O presidente da Casa continuará sendo do PDT, porque é o partido com a maior bancada: 14 dos 46 deputados e o Regimento determina que a chapa seja montada, respeitando a proporcionalidade dos partidos.

A chapa encabeçada pelo PDT foi consensual na base governista, que forma maioria na Casa, depois de muitas articulações com os aliados. Havia três pedetistas - Sérgio Aguiar, Tin Gomes e Zezinho Albuquerque - disputando, internamente, a indicação ao cargo de presidente.

Nova Mesa Diretora

Após a oposição pressionar para participar da composição da nova Mesa Diretora, ao tentar formar um bloco paritário, eles articularam com Evandro Leitão uma vaga de vogal para a deputada Fernanda Pessoa (PSDB). Nas negociações, segundo opositores, asseguraram vagas nas comissões técnicas.

A lista de suplentes ficou formada por Fernanda Pessoa, Osmar Baquit (PDT) e João Jaime (DEM).

A Mesa tomará posse no dia 1º de fevereiro de 2021.

Veja a lista:

Presidente: Evandro Leitão (PDT)

1º vice-presidente: Fernando Santana (PT)

2º vice-presidente: Danniel Oliveira (MDB)

1º secretário: Antônio Granja (PDT)

2º secretário: Audic Mota (PSB)

3º secretário: Erika Amorim (PSD)

4º secretário: Apóstolo Luiz Henrique (PP)