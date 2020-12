Eleição na Câmara Federal divide parlamentares cearenses

Abancada cearense na Câmara dos Deputados tem participado das tratativas para a eleição da Mesa Diretora da Casa. Por enquanto, no entanto, os deputados do estado estão divididos quanto ao posicionamento na disputa. Enquanto parte defende o apoio a chapa apoiada pelo atual presidente, Rodrigo Maia (DEM-RJ) - que tenta fazer o sucessor -, outros consideram que o melhor nome é o de Arthur Lira (PP).

Com as negociações ainda em andamento, e sem o nome da chapa apoiada por Maia definido, muitos deputados cearenses preferem não se manifestar sobre o assunto. Eleição na Câmara está marcada para o dia 1º de fevereiro, com mandato de dois anos.

Maia disse ontem que até o fim da semana irá divulgar o nome escolhido. Nos bastidores, os cotados são Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) e o presidente do MDB, Baleia Rossi.

Apoio

Com seis deputados, o PDT fechou questão e manterá o apoio contra Arthur Lira. O deputado André Figueiredo, defende a tese do terceiro nome. "O PDT não vai apoiar nenhum candidato bolsonarista", adianta. Idilvan Alencar (PDT), por outro lado, argumenta que "a Câmara precisa mostrar independência", e defende marchar com Maia.

É também o que defende José Guimarães (PT). Ele participou da reunião com a Executiva no último dia 18, e fechou questão contra Lira. "Foi um Intenso trabalho de articulação política, com todo campo de oposição", conta.

Célio Studart (PV) e Denis Bezerra (PSB) também integram o bloco favorável a indicação de Rodrigo Maia.

Divergência

Contudo, nem todos os cearenses concordam com o apoio a Maia. Para o deputado Dr. Jaziel (PL), defensor do presidente Jair Bolsonaro, "seria um grande benefício se Maia perdesse".

Apesar de ser o nome defendido pelo Planalto, Domingos Neto (PSD) argumenta que a eleição de Lira representa independência da Casa.