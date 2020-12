Editais de concursos da PM, PC e Pefoce serão lançados 'o mais rápido possível', diz Camilo

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou que os editais para a abertura de concursos públicos para a Polícia Militar (PM), Polícia Civil e para a Perícia Forense (Pefoce) serão lançados 'o mais rápido possível'. Segundo o gestor, a publicação dos certames já vem sendo cobrada à área técnica do Estado.

"Precisamos fortalecer, principalmente, a polícia judiciária (Polícia Civil). Por isso, lançamos concursos públicos para PM, Polícia Civil e Pefoce", destacou.

Os concursos já vinham sendo prometidos pelo governador para reforçar a Segurança Pública do Estado desde o início do ano. As vagas, no entanto, foram anunciadas pelo chefe do Executivo apenas em novembro deste ano. Ao todo, serão 2.870 oportunidades.

Cargos

Para a PM, serão 2,2 mil vagas: 200 para oficiais e 2 mil para soldados. Já para a Polícia Civil, serão 500 vagas: 100 para escrivães e 400 para inspetores. Para a Pefoce serão 170 vagas: 60 para peritos criminais, 20 para peritos legistas, 20 para médicos legistas e 70 para auxiliares de perícia.