Deputados aprovam repasse público ao setor de transporte para manter preço da passagem em Fortaleza

A Assembleia Legislativa aprovou, nesta quinta-feira (20), durante sessão híbrida, projeto de lei que autoriza o Governo do Estado a subsidiar empresas de transporte público, a partir de convênio com a Prefeitura de Fortaleza, para evitar o aumento das passagens de ônibus na Capital em 2021.

A medida havia sido anunciada pelo governador Camilo Santana (PT) e pelo prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT), no último dia 11 de maio. Como mexe com o Orçamento estadual, precisava passar por aprovação dos deputados estaduais.

Leia mais Metro Tarifa de ônibus em Fortaleza não terá aumento em 2021

Convênio

O subsídio, ou seja, o repasse financeiro, será de R$ 4 milhões por mês, divididos igualmente entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza, até o fim do ano.

Pela proposta, os recursos de responsabilidade do Estado serão transferidos ao município de Fortaleza, que adotará as providências junto aos concessionários do setor de transporte.

A medida tem o objetivo de minimizar os impactos da pandemia da Covid-19 sobre a população.

"As empresas, devido ao aumento do diesel, estão apertadas. Para que elas não transfiram essa dificuldade para o valor final da passagem, o Governo passará todos os meses, até o fim do ano, R$ 2 milhões para a Prefeitura, para que ela complemente e segure o preço das passagens", explicou o líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Júlio César Filho (Cidadania).

O convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza também precisa ser autorizado pela Câmara Municipal da Capital para ser formalizado. Os vereadores devem votar a proposta na próxima semana.

O último reajuste da passagem de ônibus em Fortaleza foi em 2019, quando a tarifa subiu de R$ 3,40 para R$ 3,60.