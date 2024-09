Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (9)

Concursos e seleções públicas estão inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (9), com salários que chegam a mais de R$ 9 mil. Há oportunidades para candidatos com níveis médio e superior, além de certames para estagiários.

As vagas são para Fortaleza e também cidades do Interior do Estado. Confira a lista abaixo:

Veja também Papo Carreira ISGH abre seleção com 25 vagas e salários de até R$ 5 mil para Fortaleza e Interior do CE Papo Carreira Dataprev divulga edital com mais de 2 mil vagas e salários de até R$ 9,1 mil; veja detalhes

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

A Câmara Municipal de Porteiras, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas de concurso público de nível fundamental e médio até 15 de setembro. São ofertadas sete vagas, além da formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais, vigia (diurno/noturno), auxiliar administrativo e auxiliar de compras, todos com remuneração de R$ 1.412, por regime de trabalho de 40 horas por semana.

As inscrições são feitas por meio do site da Universidade Patativa, responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 80 para os cargos de nível fundamental e de R$ 110 para os de nível médio.

ISGH

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) está com inscrições abertas para o processo seletivo destinado ao preenchimento de 25 vagas e formação de cadastro reserva para o quadro de pessoal da instituição. Do total de vagas, a maioria é para auxiliar de farmácia. Há também oportunidades para os cargos de nutricionista, auxiliar de manutenção e técnico de segurança do trabalho. Os salários variam de R$ 1.412 a R$ 5.166,95.

Além de unidade de saúde em Fortaleza, as vagas abrangem o Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), Hospital Regional Norte (HRN), Hospital Regional Vale do Jaguaribe e Hospital Regional do Cariri.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 2 de outubro, pelo site do Instituto Consulpam, organizador do certame. A taxa de inscrição para os cargos de nível médio é de R$ 60 e para o nível superior é de R$ 120.

CONCURSO DATAPREV

As inscrições do novo concurso Dataprev para níveis médio, técnico e superior estão abertas. São ofertadas 236 vagas imediatas e 1.909 para cadastro de reserva, com salários iniciais que podem chegar a R$ 9.173,62.

Além de Fortaleza, no Ceará, há vagas para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Florianópolis, João Pessoa, e Natal.

Entre os cargos disponíveis, há oportunidades para analista de tecnologia da informação, analista de processamento, engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho e técnico de enfermagem do trabalho.

Interessados podem se inscrever até o dia 3 de outubro, pelo site da Fundação Getulio Vargas, a banca organizadora do certame. A taxa de inscrição varia de R$ 80 a R$ 100, a depender do cargo escolhido.

Prefeitura de Eusébio

A Prefeitura de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, realiza concurso público com 32 vagas e remuneração de R$ 2.824. As oportunidades são para Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. O nível das vagas é médio.

>> Acesse as inscrições e edital

As inscrições seguem até 10 de setembro no site do Instituto Consulpam, responsável pela organização do certame.

A taxa de inscrição é no valor de R$ 95. A prova objetiva será realizada em 1º de dezembro.

Prefeitura de Uruoca

A Prefeitura de Uruoca realiza concurso público com 212 vagas imediatas para candidatos com níveis médio e superior completo. Os salários variam de R$ 756 a R$ 4,5 mil.

A prova objetiva de 30 questões será realizada no dia 13 de outubro, para candidatos de nível superior, enquanto no dia 20 de outubro ocorre a do nível médio.

>>Confira o edital completo

As inscrições podem ser feitas pelo site da Universidade Patativa até o dia 22 de setembro.