Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (26)

O Ceará está com diversas vagas abertas em concursos e seleções para trabalhar ou estudar em instituições públicas e privadas nesta segunda-feira (26). Há oportunidades em Fortaleza, e nos municípios do interior do Estado.

Cada concurso requer diferentes pré-requisitos, podendo ter remuneração de até R$ 5.833,99.

Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil está com concurso público aberto para o Corpo Auxiliar de Praças (CAP) com 40 vagas para diversas especialidades. A seleção inclui provas objetivas e discursivas, que devem ser realizada em setembro em diversas cidades, entre elas Fortaleza.

>> Confira o edital completo

Os selecionados irão ingressar como cabo após concluir curso de formação. Para concorrer, é necessário ter nível médio e técnico na área de interesse. Os interessados devem se inscrever no site da Marinha entre 8h de 19 de junho e 23h59 de 2 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 65.

Vagas na Ambiental Ceará

O processo seletivo da Ambiental Ceará disponibilizará 245 vagas para agentes de saneamento e técnicos de eletromecânica em cidades do Estado. Entre elas, 208 são para agentes de saneamento e 37 para técnico de eletromecânica.

Para o cadastro presencial, os candidatos podem comparecer nos dias 26 e 27 de junho no Sine do bairro Antônio Bezerra em dois horários: às 8h e às 14h. Enquanto isso, nos dias 28 e 29, a seleção será no Sine do Centro, também às 8h e às 14h.

Já no cadastro online é preciso acessar a plataforma Gupy, em dois endereços eletrônicos diferentes.

Os candidatos para as vagas de agente de saneamento devem se inscrever por meio do link específico para a vaga, enquanto os interessados em técnico em eletromecânica devem preencher o formulário neste link.

IFCE

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) está com processo seletivo para cursos técnicos de nível médio, com 290 vagas. As inscrições já estão abertas e acontecem até 28 de junho, exclusivamente pelo site do IFCE, sem cobrança de taxa.

Os candidatos devem inicialmente preencher o formulário eletrônico de inscrição e, em seguida, completar o procedimento através da entrega da documentação no campus para o qual deseja a vaga.

Cursos e vagas disponíveis no IFCE:

Acaraú: Técnico Subsequente em Eventos - 35 vagas (Matutino)

Técnico Subsequente em Eventos - 35 vagas (Matutino) Acaraú: Técnico Subsequente em Meio Ambiente - 35 vagas (Noturno)

Técnico Subsequente em Meio Ambiente - 35 vagas (Noturno) Acaraú: Técnico Subsequente em Restaurante e Bar - 35 vagas (Matutino)

Técnico Subsequente em Restaurante e Bar - 35 vagas (Matutino) Boa Viagem: Técnico Subsequente em Agropecuária - 35 vagas (Matutino)

Técnico Subsequente em Agropecuária - 35 vagas (Matutino) Horizonte: Técnico Subsequente em Logística - 40 vagas (Matutino)

Técnico Subsequente em Logística - 40 vagas (Matutino) Horizonte: Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática - 40 vagas (Noturno)

Técnico Subsequente em Manutenção e Suporte em Informática - 40 vagas (Noturno) Jaguaribe: Técnico Subsequente em Eletromecânica - 35 vagas (Noturno)

Técnico Subsequente em Eletromecânica - 35 vagas (Noturno) Juazeiro do Norte: Técnico Integrado PROEJA em Mecânica Industrial - 35 vagas (Noturno)

Exército brasileiro

As inscrições dos concursos do Exército estão abertas para os cursos de formação de oficiais e de capelães. Juntos, os certames ofertam 197 vagas.

São 32 vagas para o Curso de Formação de Oficiais do Quadro Complementar (CFO/QC), que conta com 14 áreas de atuação; e três para o Quadro de Capelães Militares (CFO/QCM).

Já o concurso para a admissão de integrantes ao Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/SSau) conta com 162 vagas para as áreas de Medicina, Farmácia e Odontologia. Destas, 30 são reservadas para pessoas negras.

>> Veja edital CFO/QC e CFO/QCM

>> Veja edital CFO/SSau

As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 2 de agosto pelo site do Exército. A taxa é no valor de R$ 150.

Prefeitura de Maracanaú

A Prefeitura de Maracanaú tem três concursos públicos para diferentes áreas. O primeiro, de edital nº 9/2023, tem 80 vagas imediatas e 240 para cadastro de reserva.

Há seleção para os cargos de: Analista de vigilância sanitária, Assistente Social, Auditor Fiscal, Engenheiro Agrônomo, Fiscal sanitário, Psicólogo, Secretário escolar, Fiscal de vendas e Fiscal e Urbanismo.

Os cargos são de níveis médio, técnico e superior, com remunerações de R$ 1.320 a R$ 3.999,24. Os interessados devem se inscrever no site do Idecan até 7 de julho.

Guarda Civil

A Guarda Civil Municipal de Macaranaú tem concurso público com 40 vagas de posse imediata e 120 vagas de cadastro de reserva. Os candidatos convocados terão salário inicial de R$ 1.320. A jornada de trabalho é de 36 horas semanais. As inscrições também ocorrem até 7 de julho no site do Idecan.

Defesa Civil e Agente Fiscalizador

Já o concurso de edital nº 11/2023 tem vagas para a área de agente de defesa civil e agente fiscalizador de trânsito e transporte. São seis vagas para o primeiro cargo e 30 para o segundo. Também haverá formação de cadastro de reserva.

A remuneração pode variar de R$ 1.187,69 a R$ 1.320, enquanto as jornadas de trabalho podem ser de 36h ou 40h. É possível se inscrever até o dia 7 de julho no site do Idecan.

Caixa Econômica

As inscrições para o programa de estágio da Caixa Econômica Federal começaram nesta terça-feira (20), pelo site do CIEE. As vagas são destinadas a estudantes do ensino médio, técnico e superior, e há oportunidades em vários estados - inclusive no Ceará.

As inscrições seguem até 12h do dia 14 de julho. Após a inscrição no site da CIEE, os candidatos irão realizar prova online e, para as vagas de nível superior, também há etapa de entrevista.

O processo seletivo é destinado à formação de cadastro de reserva para o preenchimento de vagas de estágio de nível médio, técnico e superior, para os cursos de Direito, Engenharia, Arquitetura e da área social.

>> Confira o edital completo

Centec

Estão abertas até o dia 21 de julho as inscrições do vestibular e do processo seletivo de novos alunos para os Centros Vocacionais Técnicos (CVTec) Crato e São Gonçalo do Amarante e para as Faculdades de Tecnologia Centec (Fatec) Cariri e Sertão Central.

Ao todo, são ofertadas 465 vagas para o semestre 2023.2. Dessas, 195 são para cursos técnicos de nível médio e 270 para cursos superiores de Tecnologia.

Os cursos são gratuitos e ofertados pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) por meio do Instituto Centec. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Centec. Não há cobrança de taxa.