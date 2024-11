Presidente Lula dá instruções para Enem neste domingo (3): 'Não dá para chegar atrasado'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais na manhã deste sábado (2) para publicar um vídeo com instruções para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As aplicações da prova acontecem nos dias 3 e 10 de novembro.

No vídeo, Lula deu instruções como a importância de levar o cartão de confirmação. Além disso, também ressaltou que os candidatos devem estar atentos ao horário de aplicação, o que evitará atrasos na chegada ao local de prova.

"Vocês percebem que não dá para brincar, não dá para chegar atrasado", reforçou o presidente. Em seguida, o chefe do executivo lembrou que o mais recomendado é chegar com antecedência.

"Que vocês compareçam com alegria no peito e muito otimismo", disse o presidente. Finalizando as instruções, Lula ainda desejou que os estudantes "passem na prova, porque o Brasil precisa de gente com bastante capacidade".

Primeiro dia de Enem

O primeiro dia de aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 acontece neste domingo (3), em todo o Brasil. O certame, que segue o horário de Brasília, começa simultaneamente às 13h30, meia hora após o fechamento dos portões.

Essa etapa é a que exige mais tempo dos candidatos, já que além das 90 questões objetivas ainda há a redação. Ao todo, eles têm 5 horas e 30 minutos para fazer as avaliações. Para os candidatos regulares, o Exame acaba às 19 horas. (Confira o cronograma completo abaixo)

Horários do primeiro dia de provas do Enem 2024