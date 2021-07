Autorizado em maio deste ano, o concurso público para Polícia Militar do Ceará (PMCE) deve ter seu edital divulgado ainda esta semana, segundo disse o governador Camilo Santana nesta segunda-feira (26).

A estimativa foi revelada durante o evento de assinatura da ordem de serviço para a construção do novo Complexo de Assistência Biopsicossocial, Odontológica e Laboratorial da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, nesta tarde.

"Lembrando que por esses dias deverá ser lançado o edital do concurso da Polícia Militar. São 2 mil vagas para praças, que deverá ser publicado ainda esta semana", diz Camilo.

O governador lembrou, ainda, de outros certames em andamento, como o concurso da Polícia Civil e o da Perícia Forense.

"Para cada vez mais ampliar o quadro de profissionais da segurança, para cumprir a nossa missão de trabalhar para conter a criminalidade e garantir a tranquilidade à população cearense", disse Camilo.

Mais de 2 mil vagas

A previsão é que o concurso da PM tenha 2.200 vagas, sendo 2 mil para praças e 200 para oficiais. O certame teve sua comissão formada em maio deste ano, segundo publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os concursos para as forças de seguranças foram anunciados ainda em 2020 e estavam com editais previstos para serem publicados em março. De acordo com Camilo Santana, foram necessárias alterações na legislação, e as novas leis foram aprovadas no dia 13 de maio na Assembleia Legislativa.

Novo equipamento

Segundo o governador, no novo complexo voltado para as forças de segurança do Estado funcionarão a Coordenadoria de Serviço e Assistência Social e Religiosa (CSASR), um centro odontológico; atendimentos de fisioterapia e pilates; psicologia; consultório para atendimento médico e laboratório de análises clínicas.

"É uma área de apoio a esses profissionais de segurança na área da saúde. O objetivo é atender, cuidar bem dos nossos profissionais, tanto policiais militares e bombeiros militares do Ceará", ressaltou Camilo.

O investimento total foi de R$ 2,2 milhões, sendo o valor da obra de R$ 1.639.994,07, e da aquisição de equipamentos e mobília na ordem de R$ 625 mil.