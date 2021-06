Concurso da Polícia Civil do Ceará abre inscrições para 500 vagas; salários chegam a R$ 3,7 mil

As inscrições para o concurso público da Polícia Civil do Estado (PCCE) começam nesta segunda-feira (14) e vão até o dia 19 de julho, pelo site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural Assistencial (Idecan). O edital do concurso foi publicado ainda em maio, ofertando 500 vagas, sendo 400 para inspetor e 100 para escrivão.

A taxa de inscrição cobrada é de R$ 150. A remuneração inicial, para ambos os cargos, é de R$ 3.732,86 e a carga-horária semanal é de 40 horas.

Segundo o edital, após o resultado definitivo do concurso, será formado um cadastro de reserva com mil vagas.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas em dois dias: 4 de setembro para o cargo de escrivão e 5 de setembro para o de inspetor, das 13h às 19h.

Quais os requisitos para participar do concurso?

Os candidatos devem ter idade igual ou superior a 18 anos (sem limite) e possuir ensino superior completo em qualquer instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

Fases do Concurso da PCCE

1ª Fase: Provas escritas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório;

Provas escritas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório; 2ª Fase: Teste de aptidão física, de caráter eliminatório;

Teste de aptidão física, de caráter eliminatório; 3ª Fase: Avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

Avaliação psicológica, de caráter eliminatório; 4ª Fase: Exame toxicológico, de caráter eliminatório;

Exame toxicológico, de caráter eliminatório; 5ª Fase: Curso de formação profissional e avaliação de verificação de aprendizagem, ambos de caráter eliminatório e classificatório.

Local e data das provas

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas em dois dias: 4 de setembro para o cargo de escrivão e 5 de setembro para o de inspetor. O horário da aplicação será das 13h às 19h em ambas as datas.

Edital explica que "as datas previstas para aplicação das fases do concurso público poderão ser alteradas em razão de eventuais restrições legais, administrativas ou judiciais decorrentes da pandemia da Covid-19".

Além de Fortaleza, os locais das provas poderão ser estendidos à Região Metropolitana, em cumprimento às normas sanitárias de combate à pandemia. Relação com os endereços deve ser divulgada em 27 de agosto no site do Idecan.

Secretário e delegado comentam concurso da PCCE

Curso de Formação da PCCE

Os aprovados no concurso da PCCE, tanto para escrivão quanto para inspetor, passarão por Curso de Formação Profissional, que será realizado pela Academia Estadual de Segurança Pública do Estado do Ceará (Aesp/CE).