Concurso da Polícia Civil do Ceará com 500 vagas é confirmado e terá edital publicado nesta quinta

O Governo do Ceará anunciou, nesta quinta-feira (27), o edital do concurso público da Polícia Civil do Ceará (PCCE), com 500 vagas. As inscrições ocorrem entre 14 de junho e 19 de julho.

Certame terá 400 vagas para inspetor e 100 para escrivão. Segundo Camilo Santana, edital da PCCE com detalhes será publicado ainda na noite desta quinta no Diário Oficial do Estado (DOE).

Autorização de concursos

O governador Camilo Santana sancionou a lei que autoriza realização do certame no último dia 17 de maio.

Na sexta-feira (21), também foi divulgado o edital do concurso da Pefoce, que oferta 270 vagas. Camilo já havia antecipado que os editais seriam publicados até o fim da semana.

Concurso da PM

Assim como os certames da PCCE e a Pefoce, foi autorizada a realização do concurso da Polícia Militar, que deve ter 2.200 vagas (2 mil para praças e 200 para oficiais). Segundo o governador, o edital de seleção da PM está previsto para ser divulgado em junho.

Os concursos para as forças de seguranças foram anunciados ainda em 2020 e estavam com editais previstos para serem publicados em março. De acordo com Camilo Santana, foi necessário fazer alterações na legislação e as novas leis foram aprovadas na última quinta-feira (13) na Assembleia.