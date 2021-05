Concurso da PMCE tem comissão formada; edital deve sair até junho

Já autorizado por Camilo Santana, o concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE) teve comissão formada, segundo publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) no início desta semana. Cinco membros da corporação foram selecionados pela Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp).

A previsão é que o certame tenha 2.200 vagas. O edital está previsto para sair até junho. Comissão diz respeito ao concurso para cargo de 2º Tenente do Quadro Complementar da PMCE.

De acordo com portaria presente no DOE da última segunda-feira (24), os membros serão destacados "para analisar as minutas dos editais e termos de referência, bem como participar diretamente da análise das propostas apresentadas nos processos de dispensas e inexigibilidades".

Veja os nomes da comissão do concurso da PMCE:

Jamille dos Santos de Moura - presidente de Comissão

Dione Maria Almeida Marques - membro

Patrícia Barbosa da Silva - membro

Priscila Beatriz Bertin - membro

Pâmela Costa Landim Saboya - assessora

Concursos

Os concursos para as forças de seguranças foram anunciados ainda em 2020 e estavam com editais previstos para serem publicados em março. De acordo com Camilo Santana, foram necessárias alterações na legislação e as novas leis foram aprovadas no dia 13 de maio na Assembleia Legislativa.

Outro certame que era muito aguardado, o da Secretaria da Fazenda (Sefaz), foi anunciado pelo governador na semana passada. Serão 94 vagas, com inscrições iniciando em 7 de junho e findando no dia 28 do mesmo mês.