Edital da PMCE com mil vagas é publicado pelo Governo do Ceará; veja detalhes

O edital para o concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que terá mil vagas, foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira (10). Com salário de R$ 4.983,30 para o cargo de Soldado, o certame terá as inscrições abertas de 24 de outubro a 24 de novembro.

O concurso prevê ainda outras 500 vagas para formação de cadastro de reserva.

A inscrição deve ser feita no site do Idecan, com taxa de R$ 180,00.

Confira o edital aqui (a partir da página 28)

Os aprovados serão inicialmente Alunos Soldados e farão Curso de Formação na Academia Estadual de Segurança Pública do Ceará (Aesp/CE), sendo, assim, promovidos a soldado. O salário para Aluno Soldado é de R$ 2.481,84 e a remuneração de Soldado QQPM é de R$ 4.983,30

Para participar do concurso, é necessário ter ensino médio completo e idade de 18 anos a 29 anos, onze meses e 29 dias. O candidato também deve ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida na categoria B.

A nova leva der vagas para a PMCE foi anunciada na manhã desta segunda-feira pela governadora do Ceará, Izolda Cela, por meio de live.

Serão reservadas 20% das vagas para candidatos negros e 15% para mulheres.

Veja a quantidade de vagas imediatas:

Vagas Ampla concorrência Cotistas Masculino 680 170 Feminino 120 30

Veja a quantidade de vagas para cadastro de reserva:

Vagas Ampla concorrência Cotistas Masculino 340 85 Feminino 60 15

Etapas do concurso

A seleção de candidatos ocorre com cinco etapas:

1ª Fase: Prova Objetiva e Heteroidentificação (para cotistas)

2ª Etapa: Exame de Saúde

3ª Etapa: Avaliação Psicológica

4ª Etapa: Avaliação de Capacidade Física

5ª Etapa: Investigação Social

A prova objetiva terá 100 questões de conhecimentos básicos e específicos e está marcada para 23 de janeiro de 2023, às 13h.

Izolda anunciou concurso:

Ainda na live, a chefe do Executivo Estadual lembrou que atualmente existem PMs em treinamento na Aesp-CE que irão começar nas ruas ainda este ano.