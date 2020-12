Confira concursos da Marinha previstos para 2021

A Marinha do Brasil abre diversos concursos todos os anos para militares de carreira, incluindo diversos níveis de escolaridade. Confira os editais previstos para sair no próximo ano.

Um dos concursos com expectativas mais elevadas para o próximo ano é o de aprendiz de marinheiro. A oportunidade costuma ser sempre bastante concorrida, inclusive pelas mulheres. Com o ingresso na Escola de Aprendiz de Marinheiro (EAM), elas têm a chance de se tornar integrantes do Corpo de Praças da Armada (CPA), que permite o embarque concomitante de oficiais e praças nas fileiras operativas.

O concurso é voltado para jovens com ensino médio completo. Quem está cursando o último ano também pode participar. Durante o curso de formação, o aluno recebe uma bolsa-auxílio de R$ 1.108,53 mensais. Como aprendiz, o salário sobe para R$ 1.179,72, podendo chegar a R$ 1.950 após a promoção à graduação de marinheiro. A previsão de divulgação do edital é para janeiro, com provas ocorrendo geralmente entre abril e maio.

Para o Corpo de Engenheiros da Marinha (CEM), a expectativa é o edital saia em março. A oferta de vagas costuma ser para nível superior das seguintes áreas: Arquitetura e Urbanismo; e Engenharias Cartográfica Civil, de Materiais, de Produção, de Sistemas de Computação, de Telecomunicações, Elétrica, Eletrônica, Mecânica, Mecatrônica, Naval, e Química. O salário inicial é de R$ 6.993 como guarda-marinheiro, podendo passar para R$ 8.245 no cargo de primeiro-tenente. A prova deve ocorrer em maio.

Ainda em março deve acontecer a divulgação do edital para o Quadro Técnico do Corpo Auxiliar (QT). Também para nível superior, a seleção costuma ser para as áreas em Ciências Biológicas, Comunicação Social, Direito, Estatística, Informática, Meteorologia, Oceanografia, Pedagogia, Psicologia, Segurança do Tráfego Aquaviário, e Serviço Social. O soldo de entrada chega a R$ 6.625 como guarda-marinheiro, passando para R$ 11 mil após a conclusão da formação para primeiro-tenente. A prova deve acontecer em junho.

O edital do Colégio Naval (CN), voltado para jovens com mais de 15 anos e menos de 18 anos, deve sair em abril. A remuneração inicial é de R$ 1.044 nos primeiros anos e a seleção costuma acontecer em agosto.

Para a Escola Naval (EN), a previsão de publicação do edital é em maio. Nessa seleção o público alvo também são jovens com mais de 18 anos e menos de 23 anos. Como aspirante, o soldo é de R$ 1.176, elevando para R$ 6.993 como guarda-marinheiro e chegando a R$ 7.490 após a formação como segundo-tenente. A prova geralmente ocorre entre julho e setembro.

O Quadro Complementar de Oficiais também deve ter concurso, com edital saindo em março. A formação exigida é superior em áreas como Eletrônica, Máquinas, Sistema de Armas e Educação Física. O soldo inicial é de R$ 7.490 após a formação em segundo-tenente. A aplicação da prova deve acontecer em junho.

O Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais (C-FSD-FN) é outra escola a Marinha a abrir seleção em fevereiro de 2021. Com foco em jovens de 18 a 21 anos, instituição para soldo de R$ 1.950. A prova deve ser em maio.

Aqueles que possuem sonho de ingressar nas forças armadas também poderão participar da seleção para Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA), com edital previsto para maio. O cargo disponível costuma ser para terceir-sargente, com nível médio/técnico nas áreas de Eletrônica e Mecânica. O salário é de R$ 3.825.

Os atuantes na área da saúde terão a oportunidade de ingressa no Quadro de Saúde da Marinha. O edital, que deve ser publicado em maio, costuma abranger profissionais com nível superior em Clínica Médica, Clínica Geral, Anestesiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Psiquiatria, Radiologia, Ortopedia e Reumatologia. São aceitos ambos os sexos que poderão receber até R$ 11 mil após o curso para primeiro-tenente.

Por fim, o Corpo Auxiliar de Praças (CAP) encerra a lista de concursos para a Marinho previstos para 2021. O edital também deve sair em maio, com foco em profissionais com nível superior em Administração Hospitalar, Contabilidade, Eletrônica, Enfermagem, Estatística, Gráfica, Marcenaria, Mecânica, Metalurgia, Metereologia, Motores, Processamento de dados, Química, Radiologia Médica e Telecomunicações. O salário inicial é de R$ 1.044, podendo chegar a R$ 2.000.