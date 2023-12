Concurso Nacional Unificado divulga cidades em que o certame será realizado; veja lista

O Governo Federal divulgou, nesta sexta-feira (1º), a lista das 180 cidades onde serão aplicadas as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). A previsão de realização do certame é até março de 2024.

Foram selecionadas localidades com mais de 100 mil habitantes. Além deste critério, o Governo considerou o raio de influência microrregional e a facilidade de acesso a essas cidades.

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), caso o município selecionado não tenha estrutura suficiente para a realização do concurso, as provas serão aplicadas em cidades próximas.

Ao todo, foram selecionadas 39 cidades na região Norte, 54 no Nordeste, 20 na região Centro-oeste, 44 no Sudeste e 23 na região Sul. No Ceará, as provas serão realizadas em seis municípios: Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral, Iguatu, Quixadá e Crateús.

Mais de 6 mil vagas

Chamado de "Enem dos Concursos", o primeiro concurso público unificado, visando o preenchimento de 6.640 vagas para servidores federais, será aplicado pela Fundação Cesgranrio.

Essa será a primeira vez que a administração pública federal realiza um processo seletivo para atender de forma simultânea demandas de órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional, em todos os estados e no Distrito Federal. Ao todo, 21 instituições aderiram ao processo.

Pelo cronograma inicial do Governo, o edital do concurso deve ser publicado no próximo dia 20 de dezembro.