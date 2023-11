Concurso do Creci-CE encerra inscrições nesta terça-feira (7); salário chega a R$ 3,9 mil

As inscrições do concurso para o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará (Creci-CE) terminam nesta terça-feira (7). Estão sendo disponibilizadas oito vagas para profissionais de níveis médio e superior, e também para cadastro reserva. Os salários variam de R$ 2.859,76 a R$ 3.913,83.

Interessados podem se inscrever no site do Instituto do Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib), organizador do certame. O edital assegura que seis vagas são para o cargo de Profissional de Suporte Técnico - Serviço Técnico Administrativo, e duas vagas para Profissional Analista Superior - Agente Fiscal. No cadastro de reserva, são 47, somando as duas posições.

>>> Leia o edital

As taxas de inscrição variam entre R$ 80 e R$ 120, a depender do cargo. Os candidatos realizam provas objetiva e discursiva no dia 3 de dezembro. A validade do concurso é de dois anos, a partir da data de homologação.

Jornada de trabalho e benefícios

Os profissionais aprovados terão jornadas de 40 horas semanais e benefícios de assistência médica e odontológica, plano de cargos e salários, auxílio-transporte segundo a legislação vigente e auxílio-alimentação ou vale-alimentação.